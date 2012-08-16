〔台湾货币市场〕8月16日及本提存期资金预期变化一览表

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透台北8月16日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,132.9亿台币.
--公债付息91甲7期15亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆6,171.1亿台币:
08/17 2,686.50亿
08/18 729.00亿
08/19 2,609.50亿
08/20 335.00亿
08/21 140.00亿
08/22 2,903.50亿
08/23 661.50亿
08/24 2,713.00亿
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--公债还本付息11.25亿台币:
08/22 100甲8期1息 11.2500亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20