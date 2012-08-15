《即时观点》英国7月请领失业金人数下降,央行部分MPC委员有意扩大QE

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透伦敦8月15日电---官方周三公布的数据显示,英国7月请领失业金人数意外下降,截至6月的三个月中按ILO标准计算的失业率为8.0%,为2011年5-7月以来最低. [ID:nSB1726722]
另外,英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案. [ID:nSB1726792]
英国劳动力市场关键数据
请领失业金人数 7月 6月 6月初值 预估
较前月变动 -5,900 +1,000 (+6,100) 6,000
ILO 失业率(三个月) 6月 预估
8.0 8.1
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。