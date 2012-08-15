《即时观点》英国7月请领失业金人数下降,央行部分MPC委员有意扩大QE

路透伦敦8月15日电---官方周三公布的数据显示,英国7月请领失业金人数意外下降,截至6月的三个月中按ILO标准计算的失业率为8.0%,为2011年5-7月以来最低. [ID:nSB1726722]

另外,英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案. [ID:nSB1726792]

英国劳动力市场关键数据

请领失业金人数 7月 6月 6月初值 预估

较前月变动 -5,900 +1,000 (+6,100) 6,000

ILO 失业率(三个月) 6月 预估