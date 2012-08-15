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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 17:27 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收贬3.7分,跟随新兴货币走弱但料不脱区间格局

路透台北8月15日电---台币兑美元周三收贬,结束先前连两日的升值行情.由于美国经济数据意外强劲令期待美联储有宽松举措的投资者大失所望,非美货币普遍趋贬,台币也贬破30整数关卡.

交易员表示,尽管新兴市场货币普遍趋弱,但台币全场仍然相对强劲地在平盘附近游走,包括出口商及外资均不时抛汇;而近尾盘时进口商和油款的美元买需入场,近终场才令台币由平盘转贬.

"美元买盘一直都有啦,尾盘时才买上去,"一位外商银交易员说.

他们认为,即使今日台币趋贬但料未来仍不脱区间的格局,短期内国际因素仍将主导盘面,预估台币/美元的区间料不会脱离29.9-30的窄幅区间.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场中美元兑台币的换汇点溢价略微扩大,显示看升美元气氛稍浓.

亚洲新兴货币周三多数下滑,因为此前美国零售销售数据意外强劲,损及市场对美联储(FED)近期推出货币宽松政策的预期,故投资者削减多头部位.[ID:nSB1726900]

美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益于从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速.[ID:nSB1725930]

台湾股市.TWII收跌0.15%至7,467.74点;今天外资及陆资在台股连续第九日买超,买超金额46.12亿台币.[ID:nST0539647]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.002 29.965 29.830-30.002 29.990 5.57 5.17

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.977 29.945 29.954-29.980 29.965 3.18 2.71

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.005/0.010

美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.155/-0.130

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--记者 高洁如; 审校 黄凯

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