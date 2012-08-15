〔台湾汇市〕台币/美元收贬3.7分,跟随新兴货币走弱但料不脱区间格局

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透台北8月15日电---台币兑美元周三收贬,结束先前连两日的升值行情.由于美国经济数据意外强劲令期待美联储有宽松举措的投资者大失所望,非美货币普遍趋贬,台币也贬破30整数关卡.
交易员表示,尽管新兴市场货币普遍趋弱,但台币全场仍然相对强劲地在平盘附近游走,包括出口商及外资均不时抛汇;而近尾盘时进口商和油款的美元买需入场,近终场才令台币由平盘转贬.
"美元买盘一直都有啦,尾盘时才买上去,"一位外商银交易员说.
他们认为,即使今日台币趋贬但料未来仍不脱区间的格局,短期内国际因素仍将主导盘面,预估台币/美元的区间料不会脱离29.9-30的窄幅区间.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场中美元兑台币的换汇点溢价略微扩大,显示看升美元气氛稍浓.
亚洲新兴货币周三多数下滑,因为此前美国零售销售数据意外强劲,损及市场对美联储(FED)近期推出货币宽松政策的预期,故投资者削减多头部位.[ID:nSB1726900]
美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益于从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速.[ID:nSB1725930]
台湾股市.TWII收跌0.15%至7,467.74点;今天外资及陆资在台股连续第九日买超,买超金额46.12亿台币.[ID:nST0539647]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.002 29.965 29.830-30.002 29.990 5.57 5.17
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.977 29.945 29.954-29.980 29.965 3.18 2.71
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.005/0.010
美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.155/-0.130
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--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即