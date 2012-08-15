〔台湾货币市场〕短率持平整理,存单到期量大但各家银行多寡不一(更新版)

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(新增存单和拆款数据)
* 央行存单到期高峰
* 本地与外商银行资金多寡不均
* 拆款及短票利率持平
记者 李盈蒨
路透台北8月15日电--台湾银行间短期利率周三持平整理,逢央行存单到期高峰日,长天期存单冲销不易且短票难买,使得大型行库资金去化无门;不过,另见外商银行因出钱需求而水位略低,各家机构资金分配多寡不均.
交易商表示,为因应国库券交割及其他资金用途,本周外商银行资金供给较上周下降且多缺不一,上午银行间调度心态稍嫌保守,但整体市场仍偏多;午后央行公布各家存单发行金额,部份银行因存单收受量减,场上更是短钱满溢.
"外商银行比较缺钱,但跟大行库满好拿,尤其下午市场更松."一位外商银行交易员称.
本地银行人士指出,市场虽短钱充裕,惟时序也将进入下半旬,银行调整积数压力料逐渐浮现,短率应不至于向下.尤其针对银行短钱去化无门,央行午后也会斟酌再开代收隔夜拆款窗口,适度调节游资.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,同于上日;区间则落在0.295-0.60%,亦与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.62%,上日报0.388-0.63%.
**短票利率持平**
短票方面,票券商指出,银行、投信基金及一般企业买气旺盛,但央行代收隔拆利率及一个月存单利率未变,市场降息预期亦无明显上升,让交易商缺乏向下议价的理由,短票利率在0.81-0.82%成交低档见短暂支撑.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与大型行库成交利率偏高,落在0.83-0.85%,同于上日.
央行今日存单到期金额4,470亿台币,发行4,226亿台币存单,存单发行余额减少244亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,接下来依序为周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为11亿台币;累计超额准备为1,884亿台币,加计前期1%的超额准备为3,326亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.今日虽有近200亿台币的公司债交割,但整体资金仍偏向宽裕,银行与投信等找券需求不低,但无助于RP利率下调.
有资金调度人士表示,虽然银行体系资金宽裕,但也有银行自RP市场抽离资金,感觉有些分配不均.预计至月底前,RP利率将因短率持稳不动而没有任何变化,待进入9月后,再视央行的动作而定.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)还有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)
--审校 黄凯
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