版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 06:33 BJT

全球外汇市场8月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月15日(三)

2350 - 日本8月5-11日资本流动数据

8月16日(四)

0000 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).

0830 - 英国7月零售销售

0900 - 欧元7月区消费者物价调和指数(HICP)终值

0900 - 瑞士8月ZEW投资者信心指数

1230 - 美国8月11日当周初请失业金人数

1230 - 美国7月房屋开工/建筑许可年率

1400 - 美国费城联邦储备银行制造业指数

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新一周资产负债表

2245 - 新西兰第二季生产者物价指数(PPI)投入物价

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐