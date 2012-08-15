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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:22 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆受到收益率上涨的支撑,欧元承压

* 美元兑日圆扩大升幅,因美债收益率上涨 * 美国工业生产数据乐观,通胀仍温和 * 欧元遭遇新的卖压 路透悉尼8月16日电---美元兑日圆周四在亚洲盘初守在一个月高位附近;欧元则小跌,隔夜在淡静市场遭遇新的卖压.

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