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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:35 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走向61.8%回档位1.2550

2309GMT * 美元/坡元可能出现轧空,升向1.2645-1.2395走势的61.8%回档位1.2550 * 模型和杠杆基金转为买方,如果美元/坡元守在1.2500上方,今天可能出现更多这类买盘 * 增长疑虑,零售数据逊于预期,假期前的空头回补等因素,都构成支撑 * 美元/坡元纽约盘收报1.2499,隔夜交投区间位于1.2484-1.2507.(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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