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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:50 BJT

《汇市简讯》美元/马币可逢低承接

2322GMT * 美元/马币(林吉特)可能陷于3.12-3.14区间,走势偏多,关注坡元/马币和马来西亚公债 * 坡元/马币跌至2.50下方时,之前的多头平仓将限制美元/马币上涨 * 周二起马债的沉重卖压支撑美元/马币 * 下周一、二假期前有自营商/企业需求,逢低承接为宜 * 马币无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在3.1270-3.1390交投,纽约盘收报3.1270-3.1310.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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