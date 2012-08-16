《台湾报摘》--工商时报8月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T)后布局动作一波波,年底将大举推出60寸夏普电视只卖999美元.由于三星(005930.KS)也将推出60寸AMOLED、苹果(AAPL.O)iTV也传将上市,60寸、999美元的破坏性价格,除了影响大尺寸电视外,主流规格32寸及40寸电视库存全面被迫降价.
* 其他:
--外资连九个交易日买超台股.TWII,合计买超674亿台币,市场认为外资大幅买超有助台股冲上7,500点大关.行政院长陈冲对此表示,这个月初外资有净汇入现象,代表外资有进场准备,一切有迹可循,并不令人意外.
--针对富邦人寿和南山人寿提案,将备供出售项下债券未实现收益纳入RBC的自有资本,寿险公会昨(15)日开会讨论,但出现正反双方各半的歧见,最后决定将新方案及维持现状两案一并送交寿险公会理监事会议,最快下月决定.
--随重庆笔电聚落陆续成形,代工厂西进产量拉高,其中龙头厂广达(2382.TW)已向供应链宣示,挑战两年内笔电生产(扣除苹果)将全数转移重庆生产,成功带动配合的零组件厂进驻重庆.因此广达预估今年重庆笔电出货量可望超过2,000万台,挑战比去年倍增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20