《台湾报摘》--工商时报8月16日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T)后布局动作一波波,年底将大举推出60寸夏普电视只卖999美元.由于三星(005930.KS)也将推出60寸AMOLED、苹果(AAPL.O)iTV也传将上市,60寸、999美元的破坏性价格,除了影响大尺寸电视外,主流规格32寸及40寸电视库存全面被迫降价.

* 其他:

--外资连九个交易日买超台股.TWII,合计买超674亿台币,市场认为外资大幅买超有助台股冲上7,500点大关.行政院长陈冲对此表示,这个月初外资有净汇入现象,代表外资有进场准备,一切有迹可循,并不令人意外.

--针对富邦人寿和南山人寿提案,将备供出售项下债券未实现收益纳入RBC的自有资本,寿险公会昨(15)日开会讨论,但出现正反双方各半的歧见,最后决定将新方案及维持现状两案一并送交寿险公会理监事会议,最快下月决定.

--随重庆笔电聚落陆续成形,代工厂西进产量拉高,其中龙头厂广达(2382.TW)已向供应链宣示,挑战两年内笔电生产(扣除苹果)将全数转移重庆生产,成功带动配合的零组件厂进驻重庆.因此广达预估今年重庆笔电出货量可望超过2,000万台,挑战比去年倍增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.