《台湾报摘》--经济日报8月16日

* 头版头条:

--财政部长张盛和昨日接受专访时表示,为避免土地供给减少助涨房价,台北市及新北市500坪以下国有地不得出售政策将检讨解禁;对于国票金(2889.TW)、开发金(2883.TW)等"政府无主导权的公股机构",财政部将释出股权.

* 其他:

--手机供应链厂昨日(15日)透露,三星(005930.KS)在中国大陆的"血汗工厂"风暴近期愈演愈烈,加上苹果(AAPL.O)iPhone 5传出零组件中的功率放大器(PA)无法放量,两大品牌厂出货笼罩阴霾,宏达电(2498.TW)将有机会突围而出.

--台肥(1722.TW)董事长李复兴昨日说,旗下肥料、土地开发、海外布局三大事业火力全开,尤其是土地开发将是遍地开花,斥资百亿台币的南港C2观光饭店开发案确定9月中公开招标,届时将成为全台最大的五星级饭店.

--第四届公益彩券发行机构遴选在中国信托与台新银行递件、台北富邦银行弃权下,确立双龙抢珠格局.随着北富银退出公益彩券与下届运动彩券,中国信托则将陆续投标公益彩券及运动彩券,俨然将成为国内彩券产业的新霸主.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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