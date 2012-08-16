美国与加拿大经济指标预测--8月16日-8月23日****

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透8月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周-------------------------------
8月16日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.7 76.0
建筑许可年率(万户) 77.0 76.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825
续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94
8月17日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.4 72.3
现况指数 83.0 82.7
预期指数 66.5 65.6
1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5
----------------------------------8月20日当周-------------------------------
8月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15
8月21日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月18日当周 -- -0.3%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月18日当周 -- +1.8%
8月22日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 -- 886.8
再融资指数 -- 5,077.3
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 450 437
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议纪录
8月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月11日当周 -- --
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0 (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20