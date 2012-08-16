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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 08:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月16日-8月23日****

路透8月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月13日当周-------------------------------

8月16日(四)

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.7 76.0

建筑许可年率(万户) 77.0 76.0

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825

续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2

1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94

8月17日(五)

1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%

(较上年同期) +1.5% +1.5%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.4 72.3

现况指数 83.0 82.7

预期指数 66.5 65.6

1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5

----------------------------------8月20日当周-------------------------------

8月20日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15

8月21日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月18日当周 -- -0.3%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月18日当周 -- +1.8%

8月22日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 -- 886.8

再融资指数 -- 5,077.3

1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 450 437

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议纪录

8月23日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 8月11日当周 -- --

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.4

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0 (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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