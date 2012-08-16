《新兴市场重要经济事件预告》--8月16日-8月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月16日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200).

加拉加斯--委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes与财长Jorge Giordani参加在该央行总部举行的记者会.

8月17日(五)

暂无重要经济事件.

8月18日(六)

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在第七届国际公共政策和管理年会上发表演讲(0900).

8月19日(日)

新德里--在印度外汇协会(Forex Association of India)举办的"印度的成长:全球危机后的卢比影响力"会议上,印度央行副总裁Subir Gokarn发表演讲(0400).

8月20日(一)

暂无重要经济事件.

8月21日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

8月22日(三)

日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员国.

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

8月23日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布7月26日货币政策会议要点.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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