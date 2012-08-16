《新兴市场重要经济事件预告》--8月16日-8月23日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月16日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200).
加拉加斯--委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes与财长Jorge Giordani参加在该央行总部举行的记者会.
8月17日(五)
暂无重要经济事件.
8月18日(六)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在第七届国际公共政策和管理年会上发表演讲(0900).
8月19日(日)
新德里--在印度外汇协会(Forex Association of India)举办的"印度的成长:全球危机后的卢比影响力"会议上,印度央行副总裁Subir Gokarn发表演讲(0400).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
8月22日(三)
日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员国.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
8月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布7月26日货币政策会议要点.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20