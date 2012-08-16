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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 08:12 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,日圆走疲支撑出口股

路透东京8月16日电---日本股市日经指数周四开高,受出口股支撑,此前美国公布的数据乐观,令日圆/美元走弱,但在假日季节的淡静交投下,风险信心可能依旧偏低.

日经指数.N225盘初上涨0.5%,报8,966.89点.东证股价指数.TOPX则涨0.4%至750.41点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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