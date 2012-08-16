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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 08:33 BJT

《台湾重要政经日程》--8月16日-12月31日

==================今日重要政经消息======================   
  8/16(四)
  -- 9:00 外贸协会"美国商机日"采购政策说明会.
  --10:30 台电公司宜兰礁溪土地活化记者会.
  --13:30 2012远传(4904.TW)开发者大会.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  8/17(五)
  --15:30 主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)统计值.
  --15:30 宏基(2353.TW)第二季业绩线上说明会.

  8/18(六)
  --行政院长陈冲主持产业界财经座谈.

  8/20(一)
  --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
  --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.  

  8/21(二)
  --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
 *--行政院长陈冲主持金融业财经座谈.

  8/22(三)
  -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.

  8/23(四)
  --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.

  8/24(五)
  --16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.

  9/3(一)
 *--10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5.

  9/5(三) 
  --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
  --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. 
  --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

  9/7(五)
  --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.  

  9/19(三)
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)       

  --记者 林妙容; 审校 黄凯

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