《汇市简讯》出口商卖单限制美元/日圆

0005GMT * 美元/日圆隔夜一度升穿79.00,但后续追价不多,倒有不少卖单 * 79.20上方、一目均衡云区底部79.13及200日移动均线切入位79.17可能有更多停止单 * 7月17-18日高点79.16-17附近也有停止单 * 一路向上,也有日本出口商卖单 * 支撑位在78.90-95,一目均衡基准线仍扁平,在78.93 * 底部目前料在78.50-60.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=