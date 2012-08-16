《汇市简讯》尽管欧元普遍疲弱,欧元/日圆表现仍不差

0010GMT * 尽管欧元普遍疲弱,欧元/日圆并未下移太多 * 负面人气弥漫,但仍在东京市场交易欧元/日圆的人士已感疲乏 * 许多直到昨天仍在回补空仓的市场人士,并不急于建立新空头仓位 * 缺乏交投意愿是欧元/日圆没有再度走低的主要原因 * 料内包于上日的96.54-97.43区间内交投.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=