《汇市简讯》美元/日圆昂首阔步,79.20上方的停止单被触发

0017GMT * 美元/日圆在东京盘初一路走扬 * 出口商在79区域低端水准所下的卖单均被吸收 * 在79.20上方的停止单被触发,接近日线图高位79.29(7月16日)及79.40(7月13日) * 在79.30上方有少量停止单,79.50上方更多 * 向下至78.90-79.00的买兴更强.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=