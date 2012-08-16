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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 08:50 BJT

〔台湾财政〕财政部长称希望债务上限维持占GDP约36-37%--报载

路透台北8月16日电---台湾经济日报周四刊出台湾财政部长张盛和的专访指出,财政部希望债务上限维持占GDP约36-37%,甚至再降低.

该报引述张盛和指出,不管中央或地方债务上限都不可以再调整.他指调高债限容易被污名化,也会有道德风险.

他表示,目前中央政府累积债务余额占GDP(国内生产总值)的比重约36%,距离上限还有4个百分点.他说,"我视之为缓冲区,举债的存粮.也就是说,以一年14兆(台币)的GDP换算,剩余可举债金额等于只有5,000A余亿元,若一年举债2,000亿元,两年就用完了,一旦有天灾该怎么办?"

张盛和说,"我希望债务上限要维持在占GDP的36%到37%水位,如果可以,还要再降,决算有盈余就要还债."(完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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