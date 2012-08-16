〔台湾财政〕财政部长称希望债务上限维持占GDP约36-37%--报载

该报引述张盛和指出,不管中央或地方债务上限都不可以再调整.他指调高债限容易被污名化,也会有道德风险.

他表示,目前中央政府累积债务余额占GDP(国内生产总值)的比重约36%,距离上限还有4个百分点.他说,"我视之为缓冲区,举债的存粮.也就是说,以一年14兆(台币)的GDP换算,剩余可举债金额等于只有5,000A余亿元,若一年举债2,000亿元,两年就用完了,一旦有天灾该怎么办?"