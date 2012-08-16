〔台湾财政〕财政部长称希望债务上限维持占GDP约36-37%--报载

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透台北8月16日电---台湾经济日报周四刊出台湾财政部长张盛和的专访指出,财政部希望债务上限维持占GDP约36-37%,甚至再降低.
该报引述张盛和指出,不管中央或地方债务上限都不可以再调整.他指调高债限容易被污名化,也会有道德风险.
他表示,目前中央政府累积债务余额占GDP(国内生产总值)的比重约36%,距离上限还有4个百分点.他说,"我视之为缓冲区,举债的存粮.也就是说,以一年14兆(台币)的GDP换算,剩余可举债金额等于只有5,000A余亿元,若一年举债2,000亿元,两年就用完了,一旦有天灾该怎么办?"
张盛和说,"我希望债务上限要维持在占GDP的36%到37%水位,如果可以,还要再降,决算有盈余就要还债."(完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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