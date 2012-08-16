〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小跌,公债下跌

路透首尔8月16日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初小跌,因美元兑日圆和欧元上涨,但市场动能不足料限制走势. 0025GMT,韩元兑美元报1,132.7韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,129.6.