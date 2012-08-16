〔美国FED〕达拉斯FED总裁费希尔称,更多宽松政策也无助于改善就业

澳新汇市：澳元艰难持于近三个月高位，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透8月15日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三重申,更多的货币宽松政策也将无助于提振就业,甚至可能会损及美国经济,因这可能使市场不确定性加剧.
对通胀持强硬立场的费希尔仍坚定反对扩大政策宽松,尽管包括旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)等美国联邦储备理事会官员(FED,美联储)表示,美联储应该采取行动以试图压低顽强处于高档的失业率.
费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时重申,国会议员应该提供更多财政上的明确性,让美国企业能够更有确定感,他称企业需要这样的确定感来做出支出和聘雇的决策.
"他们是唯一的问题点."他指的是美国国会."他们必须有所行动."
今年费希尔在美联储的决策机构--联邦公开市场委员会(FOMC)并未有投票权;FOMC将于9月中旬召开下次会议.在最近一次会议中,美联储按兵不动,令市场对于其将在2014年底之前维持利率于近零水准的预期不变,尽管其对经济提出更为悲观的评估.
"有一件事是再明确不过的,那就是美联储已经提供了了大量的低成本资金."费希尔表示."在已经释出大量资金、却未能对就业市场产生多大效果的情况下,继续释出资金还有什么好处呢?"
美国失业率于7月升至8.3%.
费希尔表示,美联储若再进一步采取行动,"若人们觉得我们做过头了",则实际上可能会导致不确定性升高,从而打击处于停滞速度的景气复苏.
"我们已经采取的行动并未协助解决问题,而我认为在财政问题明朗化之前,这么做只是于事无补."(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透首尔2月17日 - 韩元 周五早盘小幅下跌，在三星集团领导人李在镕因牵涉总统朴槿惠贪腐丑闻被逮捕后，市场变得更为紧张。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,144.6韩元，较周四收盘价1,141.5下跌0.3%。 Hana Futures的汇市分析师Kim Doo-un说，李在镕被逮捕打击整体市场人气，因部分投资者认为，随着调查的展开，韩国其他大型企业集团可能会受到影响。 “目前对韩元来说，重要的是市场参与者是将李在镕被捕看做其他大型企业危机的开始，抑或仅仅是这场政治丑闻的一部分，”Kim表示。 李在镕被捕后韩国股市也走软，三星集团股价下滑，外资卖超韩股。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,078.59点。 三星电子 一度下挫1.8%，三星物产 挫跌近4%。 三星电子副会长李在镕之妹李富真(Lee Boo-jin)经营下的新罗酒店 开盘后 随即上涨8.2%，创2015
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。