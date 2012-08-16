〔美国FED〕达拉斯FED总裁费希尔称,更多宽松政策也无助于改善就业

路透8月15日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三重申,更多的货币宽松政策也将无助于提振就业,甚至可能会损及美国经济,因这可能使市场不确定性加剧.

对通胀持强硬立场的费希尔仍坚定反对扩大政策宽松,尽管包括旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)等美国联邦储备理事会官员(FED,美联储)表示,美联储应该采取行动以试图压低顽强处于高档的失业率.

费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时重申,国会议员应该提供更多财政上的明确性,让美国企业能够更有确定感,他称企业需要这样的确定感来做出支出和聘雇的决策.

"他们是唯一的问题点."他指的是美国国会."他们必须有所行动."

今年费希尔在美联储的决策机构--联邦公开市场委员会(FOMC)并未有投票权;FOMC将于9月中旬召开下次会议.在最近一次会议中,美联储按兵不动,令市场对于其将在2014年底之前维持利率于近零水准的预期不变,尽管其对经济提出更为悲观的评估.

"有一件事是再明确不过的,那就是美联储已经提供了了大量的低成本资金."费希尔表示."在已经释出大量资金、却未能对就业市场产生多大效果的情况下,继续释出资金还有什么好处呢?"

美国失业率于7月升至8.3%.

费希尔表示,美联储若再进一步采取行动,"若人们觉得我们做过头了",则实际上可能会导致不确定性升高,从而打击处于停滞速度的景气复苏.

"我们已经采取的行动并未协助解决问题,而我认为在财政问题明朗化之前,这么做只是于事无补."(完)