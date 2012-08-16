〔国际油市〕美国原油期货接近三个月高位,因美国原油库存大幅减少

路透新加坡8月16日电---美国原油期货周四在亚洲交易时段早盘守在接近三个月高位,因美国原油库存降幅远大于预期,尽管进口有小幅增加.

0025GMT时,美国9月原油期货CLc1上涨0.11美元,至每桶94.44美元,上日结算价升0.90美元至5月14日以来最高.布兰特原油期货LCOc1持平在116.25美元,上日结算价上涨2.22美元,为5月2日以来最高.