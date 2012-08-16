《汇市简讯》美元/日圆或有进一步涨势

0102GMT 美元/日圆在因假期而显得清淡的一周中跳涨,令不少交易老手吃惊,迫使市场为进一步上扬做准备.虽然交易员对这股涨势给出的理由包括出口商卖盘较弱,停止单和资金稀疏等,但究其根本原因或许较为老套:美国10年期公债收益率(殖利率)单是本周就上升16个基点,可望创下今年以来最大单周升幅. 此外,在杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议前,美国推出第三轮量化宽松(QE3)的机率不像几周前那么高. 预计美元/日圆可突破主要的79.20区域. 美债收益率和美元/日圆图表,请点击(link.reuters.com/pyt99s).(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=