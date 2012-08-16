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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 09:19 BJT

〔全球金市〕金价持稳,投资人等待有关刺激政策的线索

路透新加坡8月16日电---黄金价格周四盘旋在每盎司1,600美元上方,在美国数据描绘出好坏不一的经济景况之后,投资人等待各国央行进一步放宽政策的时机和幅度的更多线索.

0039GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,605.14美元,脱离周三触及的一周半以来低点1,589.69美元.

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