〔台湾股市〕开盘上涨,鸿海因投资印尼消息而受关注

路透台北8月16日电---台湾股市周四开盘上涨0.1%,鸿海(2317.TW)受到关注,有消息称其将在印尼最高投资100亿美元,涉足亚洲劳动力最低廉地区之一. 加权股价指数.TWII上涨7.94点,至7,475.68点.上交易日小跌0.15%. 鸿海上涨0.2%,电子类指数.TELI升0.23%. 营造建材类指数.TCOI升0.9%.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]