〔加拿大经济〕财长费海提:全球经济问题恐拖累加拿大偏离轨道

路透渥太华8月15日电---加拿大财长费海提周三表示,全球经济持续不振恐将让加拿大稳定的经济和就业成长偏离轨道,不过他也指称房市放缓及机械投资增加为正面的发展.

在与访问渥太华的德国总理梅克尔会面之前的数小时,费海提称近期欧洲央行的舒缓债务危机举动是有用的,但还有更多需要努力之处.

费海提称,欧洲拥有解决自身问题的资源,应该不需要加拿大援助.

"海外国家持续面临经济阻力,恐将轻易地将我们推离轨道."费海提表示,尽管他盛赞加拿大在危机过后有着七国集团(G7)中最佳的就业市场表现.

费海提提到加拿大仍处于让预算恢复平衡的轨道上,并称或许可以同时达成平衡预算及经济成长.

"在一个政府体制庞大的国家,要达成对财政负责并非不可能,且不一定得牺牲经济成长."他说道."当经济温和成长、如同加拿大当前的景况下,可以试图达成此一平衡,同时维持财政纪律,也就是在中期恢复平衡预算.这是可以做到的."

梅克尔将于周三晚间与加拿大总理哈珀会面,双方将于周四召开记者会.预料他们将讨论债务危机,以及加拿大和欧盟间的自由贸易协议协商.

费海提指出,美国预算赤字亦对加拿大构成威胁;美国目前仍是加拿大最大的出口地."这不但对我们而言很重要,对世界其他国家也一样."他说道.

他称国内房市正展现缓和迹象,但要说7月上路的更严格抵押贷款规定是否造成影响仍为时过早.自2008-09年衰退以来,地产热炒已然成为政界人是最头痛的国内问题.

强势货币所引发的疑虑较轻.费海提称企业已经适应,而强势货币已经促进当地机械投资.

"强势加元的正面效应在于加拿大企业扩大添购机械及设备,这对于提高生产率及经济成长非常重要."

加元兑美元周三触及逾三个月来最高水准,收报0.9890加元或1.0111美元.(完)