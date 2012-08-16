〔加拿大经济〕财长费海提:全球经济问题恐拖累加拿大偏离轨道

澳新汇市：澳元艰难持于近三个月高位，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透渥太华8月15日电---加拿大财长费海提周三表示,全球经济持续不振恐将让加拿大稳定的经济和就业成长偏离轨道,不过他也指称房市放缓及机械投资增加为正面的发展.
在与访问渥太华的德国总理梅克尔会面之前的数小时,费海提称近期欧洲央行的舒缓债务危机举动是有用的,但还有更多需要努力之处.
费海提称,欧洲拥有解决自身问题的资源,应该不需要加拿大援助.
"海外国家持续面临经济阻力,恐将轻易地将我们推离轨道."费海提表示,尽管他盛赞加拿大在危机过后有着七国集团(G7)中最佳的就业市场表现.
费海提提到加拿大仍处于让预算恢复平衡的轨道上,并称或许可以同时达成平衡预算及经济成长.
"在一个政府体制庞大的国家,要达成对财政负责并非不可能,且不一定得牺牲经济成长."他说道."当经济温和成长、如同加拿大当前的景况下,可以试图达成此一平衡,同时维持财政纪律,也就是在中期恢复平衡预算.这是可以做到的."
梅克尔将于周三晚间与加拿大总理哈珀会面,双方将于周四召开记者会.预料他们将讨论债务危机,以及加拿大和欧盟间的自由贸易协议协商.
费海提指出,美国预算赤字亦对加拿大构成威胁;美国目前仍是加拿大最大的出口地."这不但对我们而言很重要,对世界其他国家也一样."他说道.
他称国内房市正展现缓和迹象,但要说7月上路的更严格抵押贷款规定是否造成影响仍为时过早.自2008-09年衰退以来,地产热炒已然成为政界人是最头痛的国内问题.
强势货币所引发的疑虑较轻.费海提称企业已经适应,而强势货币已经促进当地机械投资.
"强势加元的正面效应在于加拿大企业扩大添购机械及设备,这对于提高生产率及经济成长非常重要."
加元兑美元周三触及逾三个月来最高水准,收报0.9890加元或1.0111美元.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透首尔2月17日 - 韩元 周五早盘小幅下跌，在三星集团领导人李在镕因牵涉总统朴槿惠贪腐丑闻被逮捕后，市场变得更为紧张。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,144.6韩元，较周四收盘价1,141.5下跌0.3%。 Hana Futures的汇市分析师Kim Doo-un说，李在镕被逮捕打击整体市场人气，因部分投资者认为，随着调查的展开，韩国其他大型企业集团可能会受到影响。 “目前对韩元来说，重要的是市场参与者是将李在镕被捕看做其他大型企业危机的开始，抑或仅仅是这场政治丑闻的一部分，”Kim表示。 李在镕被捕后韩国股市也走软，三星集团股价下滑，外资卖超韩股。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,078.59点。 三星电子 一度下挫1.8%，三星物产 挫跌近4%。 三星电子副会长李在镕之妹李富真(Lee Boo-jin)经营下的新罗酒店 开盘后 随即上涨8.2%，创2015
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。