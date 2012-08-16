〔中国钢铁〕近期内中国钢价料将维持在低位--中钢协

路透上海8月16日电---中国钢铁工业协会(CISA)周四表示,由于产量过剩及库存膨胀,预计短期内中国钢价将维持低位,给铁矿石价格带来更多下行压力.

中钢协在其官网公布的月报中称,受到政府扶持经济增长措施的支持,中国钢铁需求料将得到改善.(完)