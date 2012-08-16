《汇市简讯》欧元/美元有良好买盘,但或在区间交投

0213GMT * 欧元/美元稍早升至1.2306,受欧元/日圆空仓回补的提振,欧元/日圆自96.94回升至97.39 * 欧元/美元底部料在1.2280,稍早曾低见1.2283 * 1.2320期权到期前有一些卖单,1.2300的期权也将到期 * 上方阻力料在1.2350、昨日高点1.2343,及1.2341的一目均衡转换线.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=