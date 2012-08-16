〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金多但整体分配略不均

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透台北8月16日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.今日投信资金因新基金与新增申购款进场偏多,但部分寿险业则有走钱,令整体资金分配略有不均,但无碍调度.
两位资金调度人士表示,感觉投信业者找券需求不低,可能是新基金进场,或是近期股市热络,导致股票型基金的申购款增加,但投信找券仍以公司债为主.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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