〔台湾债市〕RP利率持平,投信资金多但整体分配略不均

路透台北8月16日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.今日投信资金因新基金与新增申购款进场偏多,但部分寿险业则有走钱,令整体资金分配略有不均,但无碍调度.

两位资金调度人士表示,感觉投信业者找券需求不低,可能是新基金进场,或是近期股市热络,导致股票型基金的申购款增加,但投信找券仍以公司债为主.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)