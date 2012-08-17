(重发)****主要国家经济指标预测--8月17日****

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
(重发以修正电头日期)
路透8月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月17日(五)
0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 6月 -- 赤字25
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余109
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 6月 -- 流入389
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差69
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.4 72.3
现况指数 83.0 82.7
预期指数 66.5 65.6
1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月16日(四)
0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 +0.4% --
0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +2.8% +1.4%
扣除燃油的零售销售(较前月) 7月 持平 -0.2%
(较上年同期) +3.3% +2.0%
0900 欧元区HICP(较前月) 7月终值 -0.5% -0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.7% -0.7%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负33.3 --
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 74.6 75.7
建筑许可年率(万户) 81.2 77.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.6 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) 36.4 --
续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330.5 330
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 -0.4% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负7.1 负5.0
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 +0.6% --
产出物价 +0.3% -- (完)
--整理 张明钧/兰秀娟;审校 白云
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