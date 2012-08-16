《汇市简讯》美元/日圆升穿79.20,触发停止单但暂无追价买盘

0357GMT * 美元/日圆触发79.20上方的停止单,最高来到79.25 * 美元全面都有买盘,欧元下跌 * 日圆交叉盘多半仍受支撑,美元/日圆偏上行 * 关注79.30上方更多停止单,79.50上方则有更多 * 78.90-79.00仍有良好支撑.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=