〔台湾货币市场〕8月17日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透台北8月17日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,686.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆3,484.6亿台币:
08/18 729.00亿
08/19 2,609.50亿
08/20 335.00亿
08/21 140.00亿
08/22 2,903.50亿
08/23 661.50亿
08/24 2,713.00亿
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--公债还本付息11.25亿台币:
08/22 100甲8期1息 11.2500亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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