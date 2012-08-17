台湾经济指标预测--8月17日至9月7日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透台北8月17日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------8月13日当周---------------------------------------- 8/17 1530 国内生产总值(GDP) 第二季 概估值-0.16% +0.39%(年增率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1600 外销订单 7月 -2.91%* -2.62%(年变动率) 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 4.24% 8/23 1600 工业生产 7月 -- -2.44%(年变动率) 8/24 1610 M2货币总计数 7月 -- +4.19%(年变动率) -------------------------------9月3日当周---------------------------------------- 9/5 0830 消费者物价指数(CPI) 8月 -- +2.46%(年变动率) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 3,911.08亿美元 9/7 1600 商品出口 8月 -- -11.6%(年变动率) 9/7 1600 商品进口 8月 -- -3.2%(年变动率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 张喜良
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。