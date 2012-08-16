〔台湾央行〕共发行1,228.5亿台币存单,发行余额增加95.6亿

路透台北8月16日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,228.5亿台币存单,相较存单到期金额1,132.9亿,存单发行余额增加95.6亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 977.5

91天期 0.93 211.0

182天期 1.05 40.0

央行上日共发行4,226亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,290.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负10亿台币;累计超额准备为1,900亿台币,加计前期1%的超额准备为3,342亿台币.(完)