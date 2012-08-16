〔台湾央行〕共发行1,228.5亿台币存单,发行余额增加95.6亿

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透台北8月16日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,228.5亿台币存单,相较存单到期金额1,132.9亿,存单发行余额增加95.6亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 977.5
91天期 0.93 211.0
182天期 1.05 40.0
央行上日共发行4,226亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,290.1亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负10亿台币;累计超额准备为1,900亿台币,加计前期1%的超额准备为3,342亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。