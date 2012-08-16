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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 14:07 BJT

〔澳洲经济〕澳洲央行助理总裁德贝尔:商品价格已下跌,澳元则不然

路透悉尼8月16日电---澳洲央行助理总裁德贝尔指出商品价格转跌,但澳元则不然.

德贝尔称对利率前景不予置评.(完)

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