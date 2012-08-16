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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 14:04 BJT

〔标题新闻〕因欧洲市场形势恶化,欧宝汽车正就主要工厂缩短工时和劳工代表展开协商--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JG120]

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