〔台湾债市〕101/5殖利率收高但停损卖压不重,观望美债后市

路透台北8月16日电---台湾10年公债101/5殖利率周四收高,但收敛早盘的弹幅.昨晚美国10年期公债殖利率突破1.80%关键位置,令台债开盘后面临停损压力,但因卖压并不沉重,使得空方攻势后继无力,终场几乎收在日低,并持稳于季线附近.

交易商表示,随着美国经济数据逐渐好转、欧债问题又处于空窗期状态下,近期国际股市走势偏强,令台股也演出轧空手的行情,不过台债相较于美债偏强,主要是因为交易商不急于抛出手中筹码.未来除非美债殖利率突破年线,否则台债殖利率应该还是缓慢震荡向上.明日101/5区间看在1.17-1.20%.

"最近债市可说利多出尽,唯一优势只剩筹码."一证券商交易主管说.

另一票券商交易员则称,与其说筹码具优势,不如说大家不急于停损.因为股市涨幅已大,再向上空间有限.此外,美国10年公债殖利率自去年第三季后,从来没有突破过年线,因此台债表现才会如此淡定.

台湾股市周四收升0.3%,至逾三个月收盘高位,加权股价指数.TWII收高22.47点,至7,490.21,为5月以来最高.

美国公债收益率周三上扬,延展两周升势,因强于预期的美国工业生产数据利多风险较高资产,损及美国公债的避险吸引力.美国指标10年期公债US10YT=RR价格回落21/32,收益率从7月25日触及的纪录低位1.38%,升至两个半月高位1.81%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +1.09 1.1870 1.1866-1.1955 280.5

5 101/6 A01106=TWO -0.65 0.9105 0.9103-0.9258 48.0

有了欧债危机的前车之鉴,今日政府也释出了无论中央或地方不再调高举债上限的讯息.财政部长张盛和更表示,希望中央政府举债上限就维持在占GDP约36-37%的水准.

对此,交易商普遍认为,若财政部真的能控制举债额度在既有水准不变,就表示未来公债发行的额度不会再扩大,由于筹码供应受到限制,对债市应该是利多.

不过他们也表示,由于未来四年平均公债到期量约有4,000亿台币,在政府无法达到岁出与岁入平衡的目标下,每年加计新增发行的公债总量,至少也会在5,000亿台币以上.

"我想他只能靠到期量的增减控制发债总额,要大幅减少的空间有限."一证券商交易主管说.

台湾经济日报周四刊出财政部长张盛和的专访指出,财政部希望债务上限维持占GDP约36-37%,甚至再降低.他并指出,不管中央或地方债务上限都不可以再调整.调高债限容易被污名化,也会有道德风险.[ID:nST0539833]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1870

5 101/6 A01106=TWO 0.9105

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)