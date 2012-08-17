《即时观点》台湾全年GDP增幅预估低于CPI,停滞性通膨困境浮现

路透台北8月17日电---台湾主计总处周五公布,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,较7月底时初估的衰退0.16%为差.

主计处并预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第二季经济成长率年减0.18%(先前概估值为年减0.16%)

* 2012年第二季经济成长率经季调对上季成长0.38%(SAQR)

以下为预估值:

* 2012年GDP按年成长1.66%(先前估为成长2.08%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.90%)

--2012年出口估衰退1.72%(先前估为成长0.07%)

--2012年进口估衰退1.50%(先前估为衰退0.54%)

* 2013年GDP按年成长3.67%

* 2013年CPI按年成长1.08%

**分析师评论**

--大众银行分析师 陈森林:

官方预估的全年GDP终于向我们(1.3%)靠拢了,这反映整体状况不好且未来两季经济成长力道没有很强.由于GDP增幅小于CPI,台湾已经有点走向停滞性通膨,这对央行来说会比较辛苦,通常他会降息刺激景气,但通膨与房地产问题却令央行左右为难,所以9月底应该不会降息.但若第四季没有风灾影响,搭配蔬果盛产价格下调,则央行就有降息的机会.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

主计总处将今年经济成长率预估再下修至1.66%,今年GDP保2%确定破局,也低于台湾多数研究机构的预估,将冲击台湾就业及消费市场,至于今年CPI年增率估値升至1.93%,显示今年CPI仍面临保2%的压力,加上下周油价恐再调涨,因此油价压力仍在,致使央行不敢贸然推出降息政策.

--元大投顾经济学家 王诚宏:

GDP数据疲弱除表面上受到全球出口缩减所影响,与台湾固定资本形成有很大关系,而探究企业投资萎缩的背后原因,则是和政府迟迟找不到因应对策有绝对关系.

虽然目前CPI年增率较高,但暑假过后下半年物价压力将趋减,预期9月央行理监事会议有可能降息.尤其近期央行相当关注疲弱的出口数据,并在8月新兴市场股市及货币陆续回温后,将台币维持在偏弱的币值.不过,我认为若央行错过9月的降息时间点,12月维持利率不变的可能性更高,因基期偏低料将带动第四季GDP成长.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收低0.30%,报7,467.92点.

--台币兑美元TWD=TP微贬0.5分至30.025.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连四度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)