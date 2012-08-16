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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 17:17 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,银行业卖超15亿台币

路透台北8月16日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 16.00 31.00 -15.00

票券业 4.50 0.00 +4.50

证券业 21.50 11.00 +10.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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