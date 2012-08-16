版本:
中国
债券 | 2012年 8月 16日 星期四 17:54 BJT

〔德国经济〕今年出口增幅可能下滑一半至4%--DIHK

路透柏林8月16日电---德国工商联会(DIHK)周四表示,德国今年出口增幅将下滑一半至4%,因其最大市场欧元区陷入衰退.

"出口动能放慢,最主要是受到欧盟需求下滑所致,"DIHK说.其并指出,德国2011年出口成长8.2%,2010年成长13.7%,而2009年为下降13.6%.

DIHK说,德国的欧洲贸易伙伴苦于应付"严重的金融困境",银行业在地产泡沫破裂及欧债危机中苦苦挣扎.(完)

--编译 李婷仪;审校 侯向明

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐