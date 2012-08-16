〔德国经济〕今年出口增幅可能下滑一半至4%--DIHK

澳新汇市：澳元艰难持于近三个月高位，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透柏林8月16日电---德国工商联会(DIHK)周四表示,德国今年出口增幅将下滑一半至4%,因其最大市场欧元区陷入衰退.
"出口动能放慢,最主要是受到欧盟需求下滑所致,"DIHK说.其并指出,德国2011年出口成长8.2%,2010年成长13.7%,而2009年为下降13.6%.
DIHK说,德国的欧洲贸易伙伴苦于应付"严重的金融困境",银行业在地产泡沫破裂及欧债危机中苦苦挣扎.(完)
--编译 李婷仪;审校 侯向明
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透首尔2月17日 - 韩元 周五早盘小幅下跌，在三星集团领导人李在镕因牵涉总统朴槿惠贪腐丑闻被逮捕后，市场变得更为紧张。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,144.6韩元，较周四收盘价1,141.5下跌0.3%。 Hana Futures的汇市分析师Kim Doo-un说，李在镕被逮捕打击整体市场人气，因部分投资者认为，随着调查的展开，韩国其他大型企业集团可能会受到影响。 “目前对韩元来说，重要的是市场参与者是将李在镕被捕看做其他大型企业危机的开始，抑或仅仅是这场政治丑闻的一部分，”Kim表示。 李在镕被捕后韩国股市也走软，三星集团股价下滑，外资卖超韩股。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,078.59点。 三星电子 一度下挫1.8%，三星物产 挫跌近4%。 三星电子副会长李在镕之妹李富真(Lee Boo-jin)经营下的新罗酒店 开盘后 随即上涨8.2%，创2015
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。