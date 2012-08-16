(重发)〔台湾汇市〕台币/美元连二日收贬,美元受惠于经济数据强劲续坚

(重发以补上标题空字)

路透台北8月16日电---台币兑美元周四收盘小贬1.8分,主要因国际美元受惠于美国经济数据强劲而持续走坚,令台币连续二个交易日随非美货币走弱.

交易员并表示,盘中有见出口商在30左右高挂抛汇卖压,不过尾盘央行例行性调节,让台币连续两日贬破30元整数关卡.他们并预估,台币近周料都会在29.950-30.050元附近狭幅盘整.

"外资买卖都有,没有做同一边,"一位大型公股交易员说.

交易员认为,尽管外资连续10个交易日买超台股,然近日外资汇入/出的动向并不明显,否则台币趋势方向就会浮现,不致持续陷入盘整的情况.

台湾股市.TWII收涨0.30%至7,490.21点;今天外资及陆资在台股买超66.49亿台币,为连续第10个交易日买超.[ID:nST0540099]

另有交易员指出,由于部分台湾电子大厂的营收表现欠佳,预料央行为了救出口,会将台币汇率会盯紧一点,短线预料将在30元附近盘整.

亚洲新兴市场货币周四大多下跌,因美国数据强劲,提振美债收益率(殖利率),并继续打压对美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台进一步宽松政策的预期,从而令高风险资产承压.[ID:nSB1729172]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.020 30.002 29.860-30.025 30.020 7.00 5.57

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.990 29.977 29.970-30.000 29.975 3.32 3.18

COSMOS1

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