〔台湾货币市场〕短率稳中趋软,银行积数攀高且需求有限(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率稳中趋跌

* 央行资金冲销力道不算大

* 台电和中油短票发行利率走低

记者 高洁如

路透台北8月16日电--台湾银行间短期利率周四稳中趋跌.央行冲销市场资金力道不够,银行体系资金浮滥加上需求不高,皆令短率交易区间高位略微走跌.

交易商表示,上日央行发行存单余额减少,部分银行反映今日也未见央行明显增加存单收受的力道,令银行体系资金满溢.本提存期至今,全体银行的积数已累积至近2,000亿台币.

"你看积数已经那么多了,现在才月中,这在最近是很少见的现象,"一位票券商交易员称.

交易人士并指出,银行短钱偏多,但市场的需求一直不振.除了隔夜拆借之外,一周拆借的实质需求实在很低,令钱多的银行相当头大.

这也令周四拆款交易区间高位偏跌,隔夜及一周拆款利率高位均较上日跌2基点.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,上日在0.389%;区间则落在0.295-0.58%,上日在0.295-0.60%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日报0.388-0.62%.

**短票利率稳于低位**

短票方面,票券商指出,可以感受到银行间因积数偏高积极买票的消化资金压力,不只是一般的小银行降利率求买票,大银行也加入降价行列.

此外,票券商指出,今日台电标售131天期的30亿台币短票,利率在0.935-0.938%;而中油也标售101天期的80亿短票,利率在0.936-0.942%.

交易员表示,这个利率比起今年6月间的最高水位已降了5-6基点.以中油的短票为例,80亿的总额中估计有约70亿台币的金额被银行标走.可以预见的是,未来票券商票源将会持续减少,票量持续供不应求.

"银行把票券商想标的票都抢走了,未来短票的量会更少,"一票券商交易员表示.

至于次级市场中,票券商卖予银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.82%,少数大型行库成交利率由高位稍走滑,区间落在0.82-0.85%,上日在0.83-0.85%.

央行今日存单到期金额1,132.9亿台币,发行1,228.5亿台币存单,存单发行余额增加95.6亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,686.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为16亿台币;累计超额准备为1,916亿台币,加计前期1%的超额准备为3,358亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日投信资金因新基金与新增申购款进场偏多,但部分寿险业则有走钱,令整体资金分配略有不均,但无碍调度.

两位资金调度人士表示,感觉投信业者找券需求不低,可能是新基金进场,或是近期股市热络,导致股票型基金的申购款增加,但投信找券仍以公司债为主.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)