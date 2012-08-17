《美国金融焦点》前摩根士丹利高管因在中国行贿遭判刑九个月

台湾汇市：台币早盘震荡偏贬，法国大选变数令投资人避险需求升温
路透台北2月20日 - 台币兑美元周一早盘震荡偏贬。交易员表示，国际投资人担心法国大选变数，美元与日圆成为避险货币，韩元因而走贬，台币则稍稍跟进反映国际盘气氛。
路透纽约8月16日电---前摩根士丹利(MS.N)负责地产交易的主管周四遭判刑九个月,该主管规避银行的内部控管,图利自己和一名中国政府官员.
现年43岁的Garth Peterson已于4月认罪,承认密谋规避摩根士丹利的内部帐务管控,而此一内部管控是依照美国海外贪污行为法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)所设.
法庭记录显示,Peterson原为摩根士丹利上海地产投资和基金顾问业务的一名常务董事,他在2008年遭到解雇,当时正针对一笔有疑问的地产交易进行调查.
海外贪污行为法的用意,在于防止对海外官员的不法贿赂,联邦调查机构近年来积极努力执行该法,而Peterson案是与金融服务产业相关的首批案例之一.
这项判决是由纽约布鲁克林的美国地方法院法官Jack Weinstein所宣判,原先检方求刑长达51-60个月.
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路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。