《美国金融焦点》前摩根士丹利高管因在中国行贿遭判刑九个月

路透纽约8月16日电---前摩根士丹利(MS.N)负责地产交易的主管周四遭判刑九个月,该主管规避银行的内部控管,图利自己和一名中国政府官员.

现年43岁的Garth Peterson已于4月认罪,承认密谋规避摩根士丹利的内部帐务管控,而此一内部管控是依照美国海外贪污行为法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)所设.

法庭记录显示,Peterson原为摩根士丹利上海地产投资和基金顾问业务的一名常务董事,他在2008年遭到解雇,当时正针对一笔有疑问的地产交易进行调查.

海外贪污行为法的用意,在于防止对海外官员的不法贿赂,联邦调查机构近年来积极努力执行该法,而Peterson案是与金融服务产业相关的首批案例之一.

这项判决是由纽约布鲁克林的美国地方法院法官Jack Weinstein所宣判,原先检方求刑长达51-60个月.