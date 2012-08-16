〔加拿大个股〕Barrick Gold与中国黄金集团就出售非洲部门进行磋商

路透伦敦/多伦多8月16日电---全球最大金矿商Barrick Gold(ABX.TO)正在就旗下非洲部门全部或部分股权售予中国黄金集团进行磋商,这是新老板Jamie Sokalsky上任来的第一个大动作,藉此清理较为昂贵的资产并重振疲弱的股价.

与中国黄金集团磋商的消息让African

Barrick GoldABGL.L股价应声收高8.0%至4.25英镑,因投资者押注买家将会支付溢价以满足中国对黄金巨大的需求.中国黄金集团自称是中国最大的金矿商.

如果事情进展顺利,该出售案将会是中国在非洲最大规模的采矿交易之一,而且也是迄今为止中国涉足非洲大型金矿中最重要的一步.

获利下滑、成本升高,以及收购铜矿商Equinox Minerals等被一些投资人认为是错误事件的后续影响,这些都令Barrick Gold焦头烂额.