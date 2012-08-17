《汇市简讯》欧元/日圆意外强势,后续或见更多空头回补

2349GMT * 那些太早行动,采取作空的市场人士,于欧元/日圆最近一波涨势中被轧空 * 对于隔夜的涨势,交易员只能建议空头回补 * 欧元/日圆升穿97.80-82近日双重顶,至98.00上方,最高来到98.17 * 要到98.81云区底部和99.10的7月6日高点才会出现技术阻力 * 一目均衡转换线96.93为强劲支撑位.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=