《台湾报摘》--工商时报8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
* 头版头条:
--总统马英九周四指出,"两岸人民关系条例"是在1992年,他担任陆委会副主委时所订立,迄今没有太多更动,确实需要配合现在时空环境,全盘翻修.马英九并表示,对于大陆企业来台投资,在台湾有共识情况下,将持续增加.
* 其他:
--观光局周四表示,继2012年全年观光旅客人数与观光收入,双双创下历史新高后,在大陆官方释出增加组团社等利多下,今年来台旅客上看700万人次,全年观光外汇收入可望上冲3,300亿台币,可望带动观光周边产业经济大幅成长.
--针对发行公司在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券费用负担过重的问题,据悉,券商将力争国税局协助松绑,建议采取直接限制投资人为具有OBU身分的机构投资者,即限制外资投资的方式,争取OBU发行人民币债券在此架构下,得免除15%就源扣缴,以降低发行公司负担.
--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)于台北时间周四公布季度调整,台股在全球新兴市场、亚太区除日本外指数权重一升一降(前升0.0017个百分点、后降0.012个百分点),由于幅度微乎其微,两相抵消后,预估不会影响国际资金进出,也无碍外资回补潮持续.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
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路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。