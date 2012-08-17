《台湾报摘》--工商时报8月17日

* 头版头条:

--总统马英九周四指出,"两岸人民关系条例"是在1992年,他担任陆委会副主委时所订立,迄今没有太多更动,确实需要配合现在时空环境,全盘翻修.马英九并表示,对于大陆企业来台投资,在台湾有共识情况下,将持续增加.

* 其他:

--观光局周四表示,继2012年全年观光旅客人数与观光收入,双双创下历史新高后,在大陆官方释出增加组团社等利多下,今年来台旅客上看700万人次,全年观光外汇收入可望上冲3,300亿台币,可望带动观光周边产业经济大幅成长.

--针对发行公司在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券费用负担过重的问题,据悉,券商将力争国税局协助松绑,建议采取直接限制投资人为具有OBU身分的机构投资者,即限制外资投资的方式,争取OBU发行人民币债券在此架构下,得免除15%就源扣缴,以降低发行公司负担.

--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)于台北时间周四公布季度调整,台股在全球新兴市场、亚太区除日本外指数权重一升一降(前升0.0017个百分点、后降0.012个百分点),由于幅度微乎其微,两相抵消后,预估不会影响国际资金进出,也无碍外资回补潮持续.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.