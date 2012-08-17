《台湾报摘》--经济日报8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
* 头版头条:
--北台湾不畏即将进入农历7月,建商看好买盘,爆量推案1,509亿台币,年增44%,创近五年来最高,继政府释出台北市及新北市500坪以下土地拟解禁、奢侈税有条件退场等两大利多后,为房市再添一剂强心针.
* 其他:
--行政院长陈冲周四指示大力推动民间财务主导公共建设(PFI)制度,目前工程会已选定低自偿率的污水下水道、海水淡化设施及长期照护设施,列为三大示范计画,最快明年初推出示范案例.为拼经济,今年下半年政府高达2,850亿台币的公共建设商机大爆发,经济部就占1,130亿元、交通部也有910亿元,占比高达七成二.
--主计总处周五将公布最新经济成长率(GDP)预测,据了解,受近日环球透视(Global Insight)再度下修欧元区与大陆经济预估,台湾经济成长率面临"破2"危机;GI最新预估也腰斩台湾经济成长率至1.5%.
--两岸签订货币清算协议在即,金管会研议建立的人民币金流平台,将开放两岸直接通汇,不必再绕道第三地.金管会评估,两岸直接通汇后,企业一年省下的汇款成本高达500亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
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路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。