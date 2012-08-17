《台湾报摘》--经济日报8月17日

* 头版头条:

--北台湾不畏即将进入农历7月,建商看好买盘,爆量推案1,509亿台币,年增44%,创近五年来最高,继政府释出台北市及新北市500坪以下土地拟解禁、奢侈税有条件退场等两大利多后,为房市再添一剂强心针.

* 其他:

--行政院长陈冲周四指示大力推动民间财务主导公共建设(PFI)制度,目前工程会已选定低自偿率的污水下水道、海水淡化设施及长期照护设施,列为三大示范计画,最快明年初推出示范案例.为拼经济,今年下半年政府高达2,850亿台币的公共建设商机大爆发,经济部就占1,130亿元、交通部也有910亿元,占比高达七成二.

--主计总处周五将公布最新经济成长率(GDP)预测,据了解,受近日环球透视(Global Insight)再度下修欧元区与大陆经济预估,台湾经济成长率面临"破2"危机;GI最新预估也腰斩台湾经济成长率至1.5%.

--两岸签订货币清算协议在即,金管会研议建立的人民币金流平台,将开放两岸直接通汇,不必再绕道第三地.金管会评估,两岸直接通汇后,企业一年省下的汇款成本高达500亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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