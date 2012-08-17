《台湾重要政经日程》--8月17日-12月31日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
==================今日重要政经消息======================
8/17(五)
--15:00 经济部国际贸易局例行记者会.
--15:30 主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)统计值.
--15:30 宏基(2353.TW)第二季业绩线上说明会.
==================近期重要政经消息======================
8/18(六)
--行政院长陈冲主持产业界财经座谈.
8/20(一)
--16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
--行政院长陈冲主持金融业财经座谈.
8/22(三)
-- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.
8/23(四)
--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.
8/24(五)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.
9/3(一)
--10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5.
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 黄凯
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。