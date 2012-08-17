〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透台北8月17日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,686.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,228.5亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为16亿台币;累计超额准备为1,916亿台币,加计前期1%的超额准备为3,358亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。