〔全球金市〕金价延续升势,因对欧洲央行采取行动寄予厚望

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透新加坡8月17日电---金价周五小升,扩大上交易日的两周来最大单日升幅,因德国总理梅克尔发表谈话支持欧洲央行抑制欧债危机的行动.
截至0021GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,616.41美元,本周料下跌0.2%,尽管上交易日创下两周来最大单日升幅.
美国12月黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,618.70美元.
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。