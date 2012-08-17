〔全球金市〕金价延续升势,因对欧洲央行采取行动寄予厚望

香港经济：卖地收入理想，2016/17年度政府财政盈余将超预期--财政司长

路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。