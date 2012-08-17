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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:50 BJT

〔全球金市〕金价延续升势,因对欧洲央行采取行动寄予厚望

路透新加坡8月17日电---金价周五小升,扩大上交易日的两周来最大单日升幅,因德国总理梅克尔发表谈话支持欧洲央行抑制欧债危机的行动.

截至0021GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,616.41美元,本周料下跌0.2%,尽管上交易日创下两周来最大单日升幅.

美国12月黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,618.70美元.

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