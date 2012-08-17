《汇市简讯》欧元/美元隔夜上涨后进入盘整

0047GMT * 欧元/美元隔夜上涨后,在亚洲盘中进入盘整,目前为止交易区间在1.2353-60 * 1.2350下方可能有少量停止单 * 一目均衡转换线1.2340有支撑,下方有更多停止单 * 基本支撑位在一目均衡基准线1.2241 * 上档压力沉重,隔夜高点在1.2373,1.2400前有更多卖单.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=